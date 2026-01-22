Apple lance une campagne de promotions en Chine, offrant jusqu’à 1 000 yuans (123 euros) de remise sur une large sélection de produits pour célébrer le Nouvel An lunaire. Cette opération commerciale, prévue du 24 au 27 janvier, vise à prolonger la dynamique des ventes après une fin d’année 2025 marquée par une forte croissance dans la région.

Plusieurs promos pour les iPhone, iPad, Mac et plus

L’initiative intervient alors qu’Apple surfe sur un regain de forme en Chine, où ses ventes ont bondi de 28 % au dernier trimestre de 2025 grâce au succès des iPhone 17. Bien que cette dernière génération soit exclue des promotions, la campagne cherche à maintenir l’élan sur les autres catégories de l’écosystème.

La liste des appareils éligibles est vaste et couvre la majorité du catalogue. Les Chinois pourront obtenir des rabais sur les :

iPhone : iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone 16e

iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone 16e Mac : MacBook Air M4, MacBook Pro M4/M5, Mac mini et iMac

MacBook Air M4, MacBook Pro M4/M5, Mac mini et iMac iPad : iPad Pro M5, iPad Air M3, iPad A16 et iPad mini A17 Pro

iPad Pro M5, iPad Air M3, iPad A16 et iPad mini A17 Pro Apple Watch : Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 et Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 et Apple Watch SE 3 AirPods : AirPods 4, AirPods 4 avec réduction active du bruit et AirPods Max

AirPods 4, AirPods 4 avec réduction active du bruit et AirPods Max Apple Pencil Pro

Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, les clients doivent impérativement utiliser des moyens de paiement spécifiques tels qu’Alipay, WeChat Pay ou certaines cartes bancaires chinoises. Apple impose également un plafond de deux exemplaires remisés par catégorie de produit et par acheteur, tout en prévenant que les quantités seront limitées dans les Apple Store physiques.

Les conditions générales précisent que cette promotion ne peut être combinée avec d’autres avantages, comme les remises destinées aux entreprises, aux employés ou au secteur de l’éducation. Une exception subsiste toutefois : les Chinois conservent la possibilité d’utiliser le programme de reprise pour échanger leurs anciens appareils tout en profitant de ces réductions temporaires.