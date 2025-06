Apple participe désormais au programme national de subventions pour les produits numériques en Chine, une première pour l’entreprise. Ce dispositif permet aux clients éligibles à Pékin et Shanghai d’obtenir des réductions sur certains iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

Des subventions pour les produits Apple

À Shanghai, les clients peuvent bénéficier des subventions en achetant des appareils éligibles dans l’un des huit Apple Store de la ville. À Pékin, la réduction s’applique via la boutique en ligne d’Apple, à condition d’utiliser une adresse de livraison locale. Les subventions atteignent jusqu’à 2 000 yuans (240 euros) selon le type et le prix du produit. Les appareils coûtant moins de 6 000 yuans (720 euros) profitent d’une remise de 15 %, plafonnée à 500 yuans (60 euros), tandis que des produits plus onéreux, comme les Mac, peuvent prétendre à une réduction plus importante.

Jusqu’à présent, ce programme n’incluait les produits Apple que via des revendeurs tiers, tels que JD.com ou Taobao d’Alibaba. Cette participation directe via les canaux de vente d’Apple marque donc une étape importante afin de booster les ventes.

Cette décision intervient alors que les ventes d’iPhone en Chine ont diminué en 2025, selon plusieurs données des cabinets d’analyse. Parmi les cinq principaux fabricants de smartphones du pays, Apple est le seul à enregistrer un recul cette année. À l’inverse, Xiaomi et Huawei affichent une croissance soutenue. En intégrant directement ce programme de subventions, Apple cherche à stimuler ses ventes et à renforcer sa présence sur ce marché clé.