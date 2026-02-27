Apple propose au téléchargement la mise à jour visionOS 26.3.1 (build 23N630) pour l’Apple Vision Pro. Celle-ci ne propose pas de nouveautés, mais vient corriger un bug.

Disponibilité de visionOS 26.3.1

Selon les notes de version d’Apple, visionOS 26.3.1 corrige un problème de scintillement pouvant survenir lors du visionnage de rencontres sportives avec la fonction MultiView dans l’application Apple TV. Multiview est une fonction permettant de regarder plusieurs flux vidéo sportifs en même temps.

Dans le cas d’Apple, les flux vidéo sportifs simultanés peuvent concerner le baseball (MLB) et le football en Amérique du Nord (MLS). Il y aura également la Formule 1 prochainement, mais la diffusion via Apple TV concernera uniquement les États-Unis.

Si vous avez un Apple Vision Pro, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir visionOS 26.3.1 apparaître. Il vous suffit de lancer le téléchargement puis procéder à son installation. Pendant la mise à jour, retirez l’Apple Vision Pro de votre tête. Vous pouvez voir une barre de progression pour la mise à jour sur l’écran de face.

Pour rappel, la précédente mise à jour a été visionOS 26.3 et celle-ci a vu le jour il y a deux semaines. Cette version a corrigé des bugs et a bouché 27 failles de sécurité.

Aussi, nous savons qu’Apple travaille sur iOS 26.3.1 au niveau de l’iPhone. Mais la mise à jour n’est pas encore disponible au téléchargement. Elle ne devrait pas tarder.