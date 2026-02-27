Le développement de l’application de Blender pour iPad est mis en pause jusqu’à nouvel ordre. L’annonce discrète est apparue en janvier sur la page GitHub du projet. L’équipe préfère désormais donner la priorité aux tablettes Android.

Le développement de Blender sur iPad est suspendu

En juillet dernier, l’équipe de Blender avait formellement inscrit l’iPad Pro dans sa feuille de route, désignant la tablette d’Apple comme « la première plateforme où cette idée sera testée », avant d’étendre le projet à Android et aux tablettes graphiques. L’objectif affiché était ambitieux : porter « toute la puissance de Blender » sur ces appareils, en adaptant l’interface à des usages tactiles avec une densité d’information réduite et l’Apple Pencil comme accessoire principal.

Mais la situation a évolué depuis. En réponse à un contributeur proposant son aide sur GitHub, le développeur Dalai Felinto a précisé que l’équipe se concentre désormais sur les tablettes Android en priorité. Aucune explication n’a été donnée sur les raisons de ce choix précis qui peut étonner étant donné que les iPad dominent très largement les ventes de tablettes. De plus, les créatifs utilisent la plupart du temps une tablette Apple et non une tablette Android.

L’abandon total de l’application Blender pour iPad n’est pas acté pour autant. À l’automne, Blender avait proposé une démonstration technique de l’application tournant sur un iPad, signal que les fondations existent. La pause dans le développement laisse donc la porte ouverte à une reprise ultérieure, sans calendrier précis.

Pour ceux qui ne le savent pas, Blender est un logiciel gratuit et open source qui permet de créer des images et animations en 3D, voire en 2D, utilisé dans le cinéma, le jeu vidéo ou la visualisation. Il regroupe dans un seul programme la modélisation, l’animation, le rendu et plus encore.