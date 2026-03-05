Évidemment, face aux MacBook Nao, iPad Air M4 et autres, de « simples » bracelets pour Apple Watch ne pouvaient que passer inaperçus. Il y a pourtant de la nouveauté, et en nombre, avec toujours des tarifs très élevés puisqu’il s’agit de nouveaux bracelets Hermès.

Apple vient donc d’ajouter trois nouveaux modèles Hermès à sa boutique, soit :

* Neo Tricot en 42 mm ou 46 mm (349 euros)

* H Double Jeu en 42 mm ou 46 mm (349 euros)

* Kilim Single Tour en 46 mm (349 euros)

De gauche à droite, un bracelet Neo Tricot, H Double Jeu et Kilim Single Tour

Le modèle Kilim Single Tour est proposé en six coloris, dont certains existent également en version 42 mm, soit :

* Grege (marron très clair, disponible dans les deux tailles)

* Jaune (jaune, uniquement en 46 mm)

* Blanc (disponible dans les deux tailles)

* Noir (disponible dans les deux tailles)

* Orange (disponible dans les deux tailles)

* Bleu Pastel (bleu clair, uniquement en 46 mm)

Le bracelet Neo Tricot est disponible en quatre coloris (pas toutes proposées dans les deux tailles 42 et 46 mm), soit

* Bleu Gris (bleu gris, uniquement en 42 mm)

* Argile (marron clair, uniquement en 46 mm)

* Bleu Nuit (bleu très foncé, disponible dans les deux tailles)

* Capucine (rouge, disponible dans les deux tailles)

Enfin, le modèle H Double Jeu est disponible en 42 mm et 46 mm et se décline en deux combinaisons de couleurs, soit :

* Noir et gris, en 42 mm ou 46 mm

* Fauve en deux nuances, en en 42 mm ou 46 mm