Après l’annonce de l’iPad Air M3 et de l’iPad 11, Apple présente une mise à jour printanière des coques pour iPhone 16 et des bracelets pour Apple Watch, avec des coloris vifs pour accueillir la nouvelle saison.

Parmi les nouveautés, on retrouve plusieurs couleurs pour les coques en silicone de l’iPhone 16, au prix de 59 euros. Les teintes tangerine, aigue-marine, pivoine et pervenche sont désormais disponibles pour les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Du côté des bracelets Apple Watch, la marque propose de nouvelles nuances pour le modèle Boucle unique (49 euros), avec des couleurs comme bleu pervenche, pivoine et lumière polaire. Ces bracelets sont disponibles en différentes tailles et Apple recommande d’utiliser son guide de taille pour un ajustement parfait.

De son côté, Hermès enrichit son catalogue avec des modèles exclusifs pour Apple Watch Ultra, dont le En Mer Bleu Hydra à 479 euros, et le Toile Noir/Écru simple tour à 349 euros. Ces nouveaux accessoires viennent compléter une offre déjà variée.

Tout est à retrouver sur l’Apple Store en ligne depuis cette page dédiée pour iPhone et celle-ci pour Apple Watch. Apple précise que les premières livraisons se feront cette semaine. La livraison se fera le 6 mars dans la plupart des cas. Pour le retrait en Apple Store, la date est le 7 mars.