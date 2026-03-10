Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour macOS 26.3.2 (build 25D2140), mais celle-ci a une particularité : elle est uniquement disponible pour le MacBook Neo qui sera disponible dès demain à l’achat. Les tests sont à retrouver sur cet article dédié.

macOS 26.3.2 comme mise à jour corrective

Apple n’est pas très bavard en ce qui concerne les notes de version. « Cette mise à jour corrige des bugs sur votre Mac », indique Apple… et c’est tout. Le Mac portable a donc besoin de quelques correctifs de dernière minute, mais ce n’est visiblement pas le cas des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max qui seront également disponibles demain. Ces modèles, tout comme les autres Mac, restent sur macOS 26.3.1 qui est disponible depuis le 4 mars.

Vous l’avez donc compris : si vous achetez un MacBook Neo, vous aurez une mise à jour à installer dès le premier jour.

Le MacBook Neo est le nouveau Mac d’entrée de gamme d’Apple, proposé à partir de 699 euros, avec un châssis en aluminium coloré, un écran Liquid Retina de 13 pouces et une puce A18 Pro dérivée de l’iPhone, conçue pour offrir de bonnes performances dans les tâches du quotidien. Il embarque 8 Go de RAM, un SSD de 256 ou 512 Go, une caméra 1080p, Touch ID (sur le modèle de 512 Go) et un large trackpad, le tout dans un design pensé pour les étudiants et les usages bureautiques ou multimédia de tous les jours.

Il est possible de précommander le MacBook Neo chez Amazon, à la Fnac, chez Boulanger et chez Darty.