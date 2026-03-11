Apple améliore discrètement Apple Invitations (Lien App Store – Gratuit – iPhone), son application dédiée aux invitations et aux RSVP (« Répondez s’il vous plaît »). La mise à jour déployée ce 11 mars 2026 apporte surtout une évolution pratique au widget de l’écran d’accueil sur iPhone, tout en intégrant des correctifs et les traditionnelles optimisations de performance.

Un widget plus “intelligent” pour suivre ses rendez-vous

Jusqu’ici, le widget d’Apple Invites servait principalement de compte à rebours avant un événement, mais il fallait sélectionner manuellement l’invitation à afficher. Avec la nouvelle version, une option « Prochain événement » (ou équivalent selon la langue du système) permet au widget de se mettre à jour automatiquement : ce dernier bascule tout seul sur l’événement à venir dès que le précédent évènement est passé.

A noter que pour ceux qui préfèrent garder un événement spécifique épinglé, le réglage manuel reste disponible.

Apple Invitations : du RSVP multiplateforme

Lancée en février 2025, l’application vise les usages du quotidien (anniversaires, baby showers, soirées, etc.). L’utilisateur crée une invitation avec une description, un arrière-plan personnalisé et, au besoin, un album photo partagé. L’app génère ensuite un lien à envoyer aux invités, qui peuvent répondre gratuitement.

Création réservée à iCloud+

La création d’événements est réservée aux abonnés iCloud+. Les invités, eux, peuvent confirmer leur présence via l’app iPhone ou directement depuis le web, sur n’importe quel appareil.

Avec ce widget “auto-piloté”, Apple Invitations gagne en utilité au quotidien, surtout pour ceux qui enchaînent plusieurs événements et veulent un rappel toujours à jour et sans réglages répétitifs.