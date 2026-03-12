Le duel entre Apple et Samsung atteindrait un nouveau point d’équilibre. D’après une étude publiée par le cabinet TrendForce, les deux géants auraient terminé l’année 2025 avec un niveau de production mondial quasiment identique, autour de 240 millions de smartphones chacun. Une parité rare, qui reflète une année rythmée par des facteurs très différents selon les trimestres.

Une année en deux temps pour l’industrie

TrendForce décrit un marché porté d’abord par l’Asie. Sur la première moitié de 2025, la demande aurait été stimulée par des programmes de subventions en Chine, capables de relancer les volumes sur le marché domestique et de soutenir les chaînes de production. En seconde partie d’année, l’industrie a retrouvé son schéma classique : la saison des lancements premium, période la plus dynamique pour les marques et les sous-traitants.

L’iPhone 17, accélérateur de fin d’année pour Apple

Pour Apple, la montée en puissance se serait concentrée sur le dernier trimestre. La sortie de la gamme iPhone 17 aurait entraîné une forte hausse de la production, TrendForce évoquant un bond de plus de 50 % d’un trimestre à l’autre au quatrième trimestre 2025. Le cabinet attribue ce sursaut à une demande soutenue sur les nouveaux modèles et à un positionnement tarifaire jugé plus “juste”, facilitant les volumes.

Et maintenant, la bataille de 2026

Prix, cycles de renouvellement et concurrence chinoise

TrendForce estime qu’une stratégie de prix plus offensive en 2026 pourrait aider Apple à conserver son rythme, dans un contexte où le marché reste sensible à l’inflation et au ralentissement du renouvellement. Pour Samsung, l’enjeu sera de maintenir sa présence sur toutes les gammes sans sacrifier sa rentabilité.

A noter que l’on parle ici du niveau de « production » de smartphones et non de livraisons au client final. Apple privilégiant une production à flux très tendu (en rapport direct avec le niveau de la demande) tandis que Samsung écoule un stock initial élevé à coups de promotions et de baisses de prix tout au long de l’année, il reste probable que le californien ait vendu un peu plus de smartphones que son concurrent sud-coréen. C’est d’ailleurs ce qu’ont conclut tous les cabinets d’analyse des marchés depuis le début de l’année.