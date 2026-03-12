Le futur iPhone pliable d’Apple pourrait ne jamais s’appeler “iPhone Fold”. Selon une nouvelle rumeur venue de Weibo, l’appareil serait finalement baptisé iPhone Ultra, et s’inscrirait dans une stratégie plus large visant à créer un palier “ultra-haut de gamme” encore au-dessus des modèles Pro. Cette information est à manier avec prudence sachant que la source est récente et son historique de fiabilité encore limité.

Un changement de nom qui collerait à la stratégie “Ultra”

Depuis quelques mois, plusieurs observateurs évoquent l’idée d’un niveau de produits plus cher que le haut de gamme actuel, sans certitude sur la terminologie. La rumeur du jour affirme que “iPhone Ultra” ne serait pas un modèle supplémentaire, mais le nouveau nom du pliable.Apple souhaiterait ainsi marquer une rupture de positionnement, à l’image de l’Apple Watch Ultra en somme, et justifier un tarif nettement supérieur au reste de la gamme iPhone.

Un prix très élevé

Le même leaker avance un prix de départ au-dessus de 10 000 yuans (environ 1 300 €) et un haut de gamme au-delà de 20 000 yuans (environ 2 600 €). D’autres scénarios circulent déjà depuis des semaines autour d’un iPhone pliable proche de 2 000 $, soit environ 1 850 €, ce qui placerait l’appareil dans une catégorie totalement à part.

AirPods Ultra, MacBook Ultra : vers un “pack” de produits premium ?

La rumeur associe l’iPhone Ultra à d’autres appareils “Ultra”, dont des AirPods dotés de capteurs infrarouges et un MacBook Pro OLED tactile. Sur ces points, la nouvelle « fuite » recoupe des informations déjà vues ailleurs, sans confirmer pour autant l’appellation “Ultra”.

En filigrane, c’est surtout une tendance qui se dessine : Apple chercherait à étirer sa gamme vers le très haut, en parallèle de produits plus accessibles (comme le MacBook Neo).