Apple annonce la couleur : il y aura plusieurs événements un peu partout dans le monde tout au long du mois de mars pour fêter ses 50 ans. Le premier événement a eu lieu hier.

Plusieurs événements pour les 50 ans d’Apple

Le rendez-vous en question a été un mini-concert organisé à l’Apple Store de la gare de Grand Central Terminal à New York. C’est Alicia Keys qui a ouvert la bal en chantant plusieurs de ses chansons, dont Empire State of Mind. Elle a également joué du piano (qui était rose pour l’occasion).

Tim Cook, le patron d’Apple, était présent pour l’occasion, accompagné de Greg Joswiak (vice-président du marketing), Deirdre O’Brien (vice-présidente des Apple Store) et John Ternus (vice-président de l’ingénierie matérielle).

Concernant les prochains rendez-vous, Apple indique :

Tout au long du mois, l’entreprise célèbre cet anniversaire à travers le monde. Chaque événement met en avant la créativité et l’ingéniosité humaines à l’œuvre, et montre tout ce dont les gens sont capables lorsqu’ils disposent des bons produits Apple.

Il n’y a pas d’autres informations pour le moment. Il va falloir patienter pour connaître tous les détails. D’ailleurs, Apple conclut en indiquant : « Restez à l’écoute pour d’autres informations ».

Reste à savoir si les autres événements seront là aussi des mini-concerts comme ce fut le cas avec Alicia Keys ou si Apple proposera d’autres expériences dans chaque pays.

Pour rappel, Apple fêtera ses 50 ans le 1er avril 2026.