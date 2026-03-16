Le MacBook Neo est l’ordinateur portable Apple le plus abordable, lancé sur le marché avec un prix d’entrée à 699 euros pour 256 Go de stockage. Malheureusement, la gamme ne propose officiellement que 256 Go ou 512 Go, sans option au-delà. Pour viser 1 To, il faut donc sortir des chemins balisés… et accepter de mettre sa machine en danger.

Une “mise à niveau” réservée aux experts

Une vidéo de démontage publiée sur YouTube montre qu’il est techniquement possible d’augmenter la capacité en remplaçant la mémoire NAND soudée sur la carte mère. Contrairement à un SSD amovible, le stockage du MacBook Neo est intégré au circuit imprimé : l’opération consiste donc à retirer la puce d’origine à la chaleur, nettoyer les points de soudure, puis installer un composant de plus grande capacité avec du matériel de pointe (station à air chaud, microscope, outils de précision).

Un intérieur compact, mais des limites structurelles

Des pièces démontables… sauf le stockage

Le démontage met en évidence une architecture interne dense autour d’une carte logique étroite, avec des nappes reliant écran, trackpad et haut-parleurs. Plusieurs éléments semblent fixés par vis plutôt que par adhésif, ce qui peut faciliter certaines réparations. En revanche, la philosophie Apple reste inchangée : la RAM unifiée et la NAND sont toujours intégrées à la CM, ce qui permet de gagner de la place et d’optimiser la consommation et les performances.

macOS reconnaît le nouveau volume, mais sans garanties

Après remontage, macOS paraît bien détecter le 1 To même si la vidéo montre peu de tests approfondis et ne précise pas si une configuration firmware est nécessaire selon les lots.

La conclusion est donc passablement mitigée : oui, un MacBook Neo 1 To peut exister, mais cette manipulation s’adresse à des spécialistes de la micro-soudure. Pour la plupart des acheteurs, le vrai choix reste celui de la capacité au moment de l’achat.