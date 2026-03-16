Apple TV accueille une nouvelle docu série : Twisted Yoga, une mini-série documentaire en trois épisodes qui s’aventure sur le registre du true crime est disponible dans son intégralité sur la plateforme. A mi chemin de l’enquête, du documentaire « fictionnisé », Twisted Yoga retrace les dérives sectaires d’un mouvement spirituel.

Un récit de dérive sectaire derrière le vernis du bien-être

Twisted Yoga, c’est avant tout l’histoire dramatique d’une école de yoga tantrique qui promettait équilibre, sens de la communauté et quête transformation personnelle. La série suit plusieurs anciens adeptes attirés par cette promesse de mieux-être, avant que leur parcours ne bascule vers des faits d’emprise, de manipulation psychologique et d’exploitation. Le documentaire s’articule autour de la figure de Gregorian Bivolaru, présenté comme un gourou d’origine roumaine au cœur d’un système international décrit comme profondément coercitif.

Archives, témoignages et mécanique de l’emprise

À travers des témoignages, des éléments d’archives et des séquences d’investigation, la mini-série cherche à comprendre comment un discours de développement personnel peut servir de paravent à un mécanisme de contrôle. Si les ressorts de l’emprise restent toujours un peu mystérieux, la série parvient à décrire avec acuité la dérive profonde d’une organisation sensée initialement garantir un meilleur bien-être à ses membres.

Une équipe de producteurs habituée aux dossiers sensibles

A la production de cette docu série, on trouve Simon Chinn et Jonathan Chinn (récompensés aux Emmy Awards), aux côtés de Suzanne Lavery et Bernadette Higgins. La réalisation est signée Rowan Deacon, déjà associé à des documentaires d’enquête sur des affaires complexes.