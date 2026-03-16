Apple a fait l’acquisition de MotionVFX, la société polonaise derrière certains des templates et plugins les plus populaires pour Final Cut Pro. L’annonce a été faite par MotionVFX directement sur son site, Apple n’ayant pas communiqué pour sa part. Les 70 salariés de la société ont rejoint le fabricant d’iPhone dans la foulée.

Apple met la main sur MotionVFX

Voici ce qu’indique MotionVFX pour le rachat par Apple :

Nous sommes ravis de vous annoncer que MotionVFX rejoint l’équipe d’Apple afin de continuer à donner aux créateurs et aux monteurs les moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes. Depuis plus de 15 ans, notre mission est de créer des contenus et des effets visuels inspirants et de classe mondiale pour les monteurs vidéo. Depuis le tout début, nous avons toujours mis l’accent sur la qualité, la facilité d’utilisation et un excellent design. Ce sont également les valeurs que nous admirons le plus dans les produits Apple et nous sommes ravis de pouvoir les partager ensemble. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier tous nos formidables clients et supporters qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. Vous nous avez inspirés, vous nous avez mis au défi et vous avez contribué à faire de nos produits ce qu’ils sont aujourd’hui. Nous sommes extrêmement reconnaissants de faire partie de cette communauté extraordinaire et impatients de poursuivre notre travail à votre service. C’est le début de quelque chose de vraiment merveilleux !

MotionVFX a été fondée en 2009 par Szymon Masiak et est basée à Varsovie en Pologne. Depuis plus de quinze ans, elle développe des effets visuels, transitions, titres, templates cinématographiques et outils pour Final Cut Pro, Motion et DaVinci Resolve. La société était déjà partenaire mondial d’Apple avant l’acquisition.

Le rachat s’inscrit dans une dynamique récente chez Apple : le lancement de l’abonnement Apple Creator Studio qui regroupe des outils créatifs dont Final Cut Pro pour 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. Intégrer MotionVFX et son catalogue directement dans l’écosystème d’Apple renforce la proposition de valeur de cette offre, en particulier pour les créateurs de contenu, podcasteurs, monteurs et vidéastes qui constituaient déjà la base d’utilisateurs historique de MotionVFX.