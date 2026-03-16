Apple a mis à jour sa liste des produits obsolètes pour y ajouter l’iPhone 5, à savoir le premier smartphone d’Apple avec le port Lightning, et l’iPhone 4 avec 8 Go de stockage. Les autres variantes du smartphone étaient déjà considérées comme obsolètes.

Les iPhone 5 et iPhone 4 sont obsolètes pour Apple

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Que se passe-t-il avec ce statut de produit ancien ? Apple et les réparateurs agréés peuvent toujours réparer l’appareil. Néanmoins, il faut que les composants nécessaires à la réparation soient en stock. Si ce n’est pas le cas, la réparation ne sera pas effectuée, puisqu’Apple ne va plus les fabriquer sur demande.

Une fois qu’un produit a le statut obsolète, ni Apple ni les réparateurs agréés n’effectuent les réparations. Il faut alors se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il dispose du composant nécessaire dans ses stocks.

L’iPhone 5 d’Apple, qui a vu le jour en septembre 2012, était un smartphone au design plus fin et plus léger que ses prédécesseurs grâce à son boîtier en aluminium et verre, intégrant un écran Retina de 4 pouces au format allongé. Il embarquait la puce A6, ainsi qu’une connectivité sans fil rapide, notamment la 4G et le Wi‑Fi double bande. Côté photo, il disposait d’un capteur iSight de 8 mégapixels capable de filmer en 1080p, complété par une caméra frontale HD pour FaceTime. Comme dit précédemment, c’était aussi le premier iPhone doté du port Lightning, plus compact que l’ancien connecteur 30 broches.

Pour sa part, l’iPhone 4, dévoilé en 2010, était un smartphone au design anguleux en verre et acier inoxydable, marqué par l’arrivée de l’écran Retina de 3,5 pouces offrant une définition nettement supérieure aux modèles précédents. Il embarquait la puce Apple A4, 512 Mo de RAM et était proposé avec différentes capacités de stockage, tout en conservant un format compact. Côté photo, il a proposé un capteur arrière de 5 mégapixels avec l’enregistrement vidéo HD (720p) et un capteur frontal permettant les appels vidéo via FaceTime.