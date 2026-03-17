L’iPhone 19e, attendu pour le début de 2028, pourrait être le premier iPhone d’entrée de gamme d’Apple à embarquer un écran OLED LTPO avec la technologie ProMotion pour avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, selon ZDNet Korea. Ce serait une rupture pour une gamme qui n’a jamais dépassé les 60 Hz, alors que des smartphones Android concurrents proposent déjà les 120 Hz à des tarifs similaires, voire inférieurs.

La technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) permet à l’écran d’ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz selon le contenu affiché, préservant ainsi l’autonomie. C’est exactement la même architecture de dalle que celle utilisée aujourd’hui dans les iPhone 17 et iPhone Air. En comparaison, l’iPhone 17e sorti récemment et l’iPhone 18e qui lui succédera en 2027 reposent tous deux sur des dalles LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) TFT limitées à 60 Hz.

Tout repose sur une technologie d’écran encore en développement

Le passage au LTPO pour l’iPhone 19e n’est pas garanti : il est conditionné à la mise au point d’une technologie d’écran de nouvelle génération baptisée LTPO+. Cette évolution intègre des semi-conducteurs à oxyde à la fois dans les transistors de commutation et de commande, ce qui réduit significativement la consommation énergétique. Apple prévoit de réserver le LTPO+ à ses smartphones haut de gamme en 2028, notamment de nouvelles versions de l’iPhone Air et de l’iPhone pliable, libérant ainsi les écrans LTPO standards pour le reste de la gamme, dont l’iPhone 19e.

Si le LTPO+ n’est pas prêt pour une production de masse dans les délais, l’ensemble du calendrier pourrait être repoussé. Apple avait un temps envisagé d’intégrer cette architecture dès 2027 dans au moins un modèle d’iPhone, mais ZDNet Korea indique que la piste a été abandonnée, la technologie n’étant pas assez avancée.

Apple suit sur ce point sa stratégie habituelle de validation progressive des technologies d’écran via l’Apple Watch avant de les déployer sur iPhone. Le LTPO+, aussi connu sous le nom de LTPO3, a été proposé pour la première fois sur l’Apple Watch Series 10 en 2024, avec des dalles fournies par LG Display.