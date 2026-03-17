Apple vient de rendre disponible sa première mise à jour « Améliorations de la sécurité en arrière-plan », avec iOS 26.3.1 (a) sur iPhone, iPadOS 26.3.1 (a) sur iPad et macOS 26.3.1 (a) sur Mac. Il y a également macOS 26.3.2 (a) qui est spécifique au MacBook Neo.

Des mises à jour pour corriger une faille de sécurité

Apple fait savoir qu’iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a) et macOS 26.3.1 (a) viennent boucher une faille de sécurité qui concerne WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari. La vulnérabilité a pour identifiant CVE-2026-20643. Apple indique que le traitement de contenus Web malveillants peut contourner la politique de la même origine (Same Origin Policy). Un problème lié à l’interopérabilité entre origines dans l’API de navigation a été résolu grâce à une validation améliorée des données saisies.

Pour installer cette mise à jour, il ne faut pas se rendre comme d’habitude dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ici, il faut aller dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Amélioration de la sécurité en arrière-plan. Il ne reste plus qu’à appuyer sur l’option « Installer ». À noter que vous pouvez activer le réglage « Installation automatique » pour éviter de vous rendre dans ce menu à l’avenir.

Que se passe-t-il si vous n’installez pas iOS 26.3.1 (a) ? Apple fait savoir que le correctif sera inclus dans la prochaine mise à jour d’iOS. Cela sera en l’occurrence iOS 26.4 (à moins qu’iOS 26.3.2 apparaisse soudainement).

Apple fait savoir que les améliorations de la sécurité en arrière-plan installent des mises à jour de sécurité légères pour des composants tels que le navigateur Safari, le framework WebKit et d’autres bibliothèques système. Ces composants bénéficient ainsi de correctifs de sécurité réguliers de plus petite taille entre les mises à jour logicielles.

Dans les rares cas où les améliorations de la sécurité en arrière-plan provoquent des problèmes de compatibilité, elles peuvent être supprimées temporairement pour être optimisées et intégrées à une mise à jour logicielle ultérieure.