Le démontage complet de l’iPhone 17e par iFixit révèle une compatibilité inattendue : le panneau arrière de l’iPhone 17e compatible MagSafe et celui de l’iPhone 16e sont de taille identique et parfaitement interchangeables. Il est techniquement possible de poser un panneau arrière de l’iPhone 17e sur un iPhone 16e pour lui ajouter le support du MagSafe, ce qu’iFixit qualifie de victoire notable pour la réparabilité.

Il y a toutefois un élément à prendre en compte : l’iPhone 16e ne dispose pas du logiciel qui reconnaît les accessoires MagSafe et qui déclenche les animations associées. Il n’est pas encore établi non plus si la charge atteint les 15 W maximum lors d’un tel changement.

Les composants internes sont interchangeables

La compatibilité ne s’arrête pas au panneau arrière. iFixit a constaté que la quasi-totalité des composants internes de l’iPhone 17e et de l’iPhone 16e sont interchangeables, y compris la carte mère : une carte mère d’iPhone 16e s’installe dans le châssis d’un iPhone 17e sans problème majeur de reconnaissance des pièces. Seule exception notable : la caméra TrueDepth pour Face ID qui ne fonctionne pas lors d’un échange entre les deux appareils.

Cet aspect interchangeable étendu augmente la valeur de revente des deux appareils et leur potentiel de remise en état, ce qu’iFixit a valorisé dans son démontage.

Un port USB-C qui pose problème

Sur le plan technique, l’iPhone 17e embarque la puce A19 qui remplace l’A18, le nouveau modem C1X en lieu et place du C1, et un stockage de base de 256 Go. Le design reste quasi identique à celui de l’iPhone 16e.

Du côté de la réparabilité, iFixit salue l’accès par le panneau avant et arrière sans passer par l’écran pour remplacer la batterie, ainsi que l’adhésif de batterie qui simplifie les interventions. En revanche, le port USB-C reste trop enfoui derrière les composants, ce qui rend son remplacement délicat. Apple a résolu ce problème sur ses modèles haut de gamme, mais pas sur la gamme « e ».

Au final, iFixit attribue à l’iPhone 17e un score de réparabilité provisoire de 7 sur 10, identique à celui de l’iPhone 16e l’an dernier et à celui de l’iPhone 17.