En marge des célébrations des 50 ans d’Apple à New York, Tim Cook a profité d’un déplacement dans la grande pomme pour annoncer une nouvelle initiative axée sur l’éducation artistique. Le patron d’Apple a confirmé que l’entreprise allait renforcer sa collaboration avec Save The Music, une organisation à but non lucratif qui aide les écoles américaines à maintenir — ou relancer — leurs programmes de musique, des programmes souvent fragilisés lorsque les budgets se resserrent. Avec cette annonce, Apple affirme vouloir accélérer encore l’accès à la pratique musicale, là où elle risque le plus de disparaître

Une visite à Harlem pour rencontrer les élèves

Pour marquer cette extension, Tim Cook s’est rendu à la Wadleigh Secondary School for the Performing and Visual Arts, à Harlem. Sur place, le CEO a assisté à une séance de création où des élèves composaient et échangeaient des idées en s’appuyant sur des produits Apple. Cet atelier permettait aussi de montrer comment des outils comme l’iPad ou le casque AirPods Max peuvent devenir des instruments de travail pour l’écriture, l’enregistrement et la production musicale, au-delà du simple usage de divertissement.

Incredible to hear music created by students at Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts in Harlem with Maggie Rogers! We’re thrilled to be expanding our partnership with Save the Music, bringing music education to even more schools across the country. pic.twitter.com/pKbTfsn1yl — Tim Cook (@tim_cook) March 17, 2026

Save The Music : une réponse aux coupes budgétaires

Save The Music est née en 1997 sous le nom VH1 Save the Music, en réaction à des vagues de réductions qui mettaient en danger l’enseignement musical, notamment dans des établissements urbains sous-dotés. Le dispositif s’appuie sur des subventions : les écoles éligibles peuvent déposer un dossier pour obtenir du matériel et des financements adaptés à leur niveau.

Instruments, ensembles et équipements technologiques

Les écoles élémentaires reçoivent généralement des instruments accessibles (ukulélés, xylophones Orff), tandis que les collèges et lycées peuvent bénéficier d’aides pour des ensembles et des équipements plus orientés « tech » (studio, matériel de production, etc.).

Rebaptisée Save The Music en 2025 après la fin de son affiliation avec Paramount (maison mère de VH1), l’organisation revendique avoir soutenu plus de 2 800 écoles en trois décennies.