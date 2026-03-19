AppleCare One devrait bientôt sortir du marché américain. Le dépôt de la marque auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accepté puis transmis à un examinateur, confirme l’envie d’Apple de lancer cet abonnement en Europe.

Après les États-Unis, place à l’Europe pour AppleCare One

AppleCare One est l’abonnement qu’Apple a lancé aux États-Unis en juillet 2025 pour regrouper plusieurs appareils dans une seule assurance, avec un tarif de départ fixé à 19,99 dollars par mois pour trois produits, puis 5,99 dollars par appareil supplémentaire.

Le vrai argument du service tient à sa flexibilité plus qu’à son prix d’appel. Les abonnés peuvent faire entrer ou sortir des appareils de la couverture à tout moment, et même ajouter des produits âgés de jusqu’à quatre ans tant qu’ils restent en bon état.

Cette logique tranche avec le fonctionnement habituel de l’assurance AppleCare+, dont l’achat se limite en temps normal à une fenêtre de 60 jours. Apple a aussi prévu un mécanisme de remplacement automatique : lorsqu’un appareil couvert est repris par Apple, le nouveau produit prend directement sa place dans le plan.

La formule reprend par ailleurs les avantages d’AppleCare+, avec des réparations illimitées en cas d’accident, une assistance prioritaire et le remplacement de batterie. AppleCare One a aussi marqué une extension de la protection contre le vol et la perte à l’iPad et à l’Apple Watch, alors que cette garantie restait auparavant réservée à l’iPhone.

Apple affirme que le tarif ne dépend pas du type d’appareils enregistrés. Un utilisateur assurant un iPhone, un iPad et une Apple Watch peut économiser jusqu’à 11 dollars par mois face à trois abonnements AppleCare+ séparés.

Reste une inconnue essentielle pour l’Europe : rien ne dit encore que ces économies seront identiques à celles des États-Unis. Le dépôt européen ne donne d’ailleurs aucune date de lancement, même s’il constitue un indice crédible puisque ce type d’enregistrement a souvent précédé l’extension de services Apple.