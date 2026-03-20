La note cumulative d’Apple en matière d’accessibilité visuelle recule de 0,2 point pour atteindre 3,7 sur 5 dans l’édition 2025 du rapport AppleVis qui couvre iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Deux griefs reviennent de façon convergente : l’impact de la nouvelle interface Liquid Glass sur les utilisateurs malvoyants et la persistance de bugs anciens qui ne sont toujours pas corrigés.

AppleVis publie ce rapport depuis 2023. La plateforme, fondée en 2020, s’adresse spécifiquement aux utilisateurs aveugles, sourds-aveugles et malvoyants de l’écosystème Apple. Son enquête annuelle leur demande de noter leur expérience sur une échelle de 1 à 5 (où 1 correspond à la note la moins favorable et 5 à la plus favorable) pour chaque système d’exploitation, en pouvant commenter les nouveautés lancées dans l’année et la gestion des bugs liés à l’accessibilité.

Liquid Glass et bugs, les deux plaies pour l’accessibilité visuelle

La nouvelle interface Liquid Glass, que l’on retrouve sur iPhone, Mac et les autres appareils, a particulièrement dégradé l’expérience des utilisateurs malvoyants pour qui les effets visuels translucides compliquent la lisibilité de l’interface. Pour le coup, il s’agit d’une critique qui revient souvent depuis la sortie d’iOS 26 et macOS 26. Apple a depuis fait quelques petits ajustements, mais des améliorations sont encore nécessaires. De leur côté, les utilisateurs de VoiceOver et des afficheurs braille pointent la qualité logicielle en baisse et des anomalies présentes depuis longtemps sans correctif.

Le tableau n’est pas entièrement négatif. Trois catégories progressent légèrement : l’expérience braille sur iPadOS, l’accessibilité visuelle sur tvOS et l’expérience braille sur macOS. VoiceOver lui-même continue de recueillir des éloges, certains participants le qualifiant de « fonctionnalité de premier plan sur chaque appareil » ou de « meilleur lecteur d’écran que j’aie jamais utilisé ». Les participants reconnaissent globalement la réalité des efforts d’Apple en matière d’accessibilité, tout en pointant un relâchement sur l’exécution.

Il faudra voir maintenant quels ajustements visuels Apple proposera avec l’interface Liquid Glass sur iOS 27 et macOS 27. Les problèmes visuels sont davantage sur Mac que sur iPhone.