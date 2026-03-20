La Silicon Valley prolonge l’anniversaire d’Apple avec un rendez-vous pensé pour les curieux comme pour les fans. Le Computer History Museum (CHM) organise en effet le « TechFest: Happy Birthday, Apple » le 28 mars, une journée d’animations autour de cinq décennies d’informatique grand public, de la micro-informatique des débuts aux usages dopés à l’IA.

Un événement familial entre machines vintage et clins d’œil pop culture

Au programme, des manipulations de vieux Mac et ordinateurs Apple grâce à des collections itinérantes, ateliers créatifs et mini-jeux inspirés de l’écosystème Apple. Le CHM promet aussi une ambiance plus festive qu’un simple parcours muséal, avec de la musique « 50 ans de tubes », des activités pour les enfants et des espaces où l’on peut tester (sans nostalgie obligatoire) les interfaces qui ont façonné l’ère du PC (pris dans son sens premier de Personal Computer, pas uniquement de machines tournant sous Windows).

Daniel Kottke, témoin des débuts d’Apple, invité vedette

Le musée met en avant la présence de Daniel Kottke, l’un des tout premiers employés d’Apple (souvent présenté comme le n°12), connu aussi pour avoir participé à l’assemblage des premiers Apple I en 1976. Ce dernier fera la démo d’une réplique fonctionnelle d’Apple I capable de faire tourner ChatGPT, un clin d’œil assumé qui fera le pont entre le passé glorieux d’Apple et les usages actuels de l’IA.

Billets et accès

Pour les plus courageux ou les plus fanas (ou a pas dit fadas) de l’histoire des débuts d’Apple) qui seraient prêts à prendre un billet pour un vol vers la Californie, sachez que l’entrée du Computer Museum History est gratuite pour les enfants de 0 à 7 ans, et que pour les autres visiteurs, les billets s’échelonnent de 6,5 à 21,5 dollars selon les catégories.