Un frémissement agite la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone : Apple envisagerait de ne plus dépendre d’un seul fabricant pour un composant crucial, les capteurs photo CMOS. Historiquement, Sony domine largement cette pièce maîtresse de la photographie mobile sur iPhone, mais des signaux venus de l’industrie évoquent des difficultés de rendement sur certaines lignes de production, suffisantes pour pousser Cupertino à accélérer un plan B.

Capteur photo : le composant essentiel

Pour Apple, le risque est double : une production moins prévisible et une marge de manœuvre réduite sur les prix. Les capteurs d’image figurent parmi les composants les plus sensibles, car ces derniers conditionnent à la fois le volume de lancement d’un iPhone… et une grande partie de l’expérience utilisateur. Dans un contexte où le coût de certains composants (notamment la mémoire) grimpe vers les sommets, sécuriser l’accès à des capteurs haut de gamme devient un enjeu hautement stratégique.

Samsung, candidat crédible à partir de 2027

Selon plusieurs sources industrielles, Samsung se positionnerait pour entrer dans l’iPhone dès 2027, ce qui marquerait une rupture symbolique : Apple adopterait enfin un modèle à deux fournisseurs pour ses capteurs photo, à l’image de ce que la firme fait déjà sur d’autres composants matériels.

Des capteurs empilés pour gagner en lumière et en vitesse

Le groupe coréen travaillerait sur des architectures de capteurs empilés multi-couches, conçues pour améliorer la sensibilité en basse lumière, réduire le bruit et accélérer la lecture des données. De quoi compléter le savoir-faire logiciel d’Apple en photographie computationnelle, sans nécessairement bouleverser le rendu du jour au lendemain.

Si elle se confirme, cette diversification ne signerait pas la fin de Sony sur iPhone, mais l’ouverture d’une nouvelle compétition technologique. À terme, elle pourrait aussi offrir à Apple plus de liberté pour expérimenter de nouvelles approches photo, au rythme de ses futurs modèles.