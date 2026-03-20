Apple vient de préciser les choix architecturaux qui ont conduit à proposer trois catégories pour les cœurs de ses processeurs (CPU) M5, M5 Pro et M5 Max. Dans une interview accordée à Mac & i, deux responsables d’Apple détaillent le rôle de chaque cœur et la raison d’un changement de nomenclature qui a pu prêter à confusion.

Trois types de cœurs pour les puces M5

Pour comprendre, il faut d’abord saisir la répartition selon les modèles :

M5 : cœurs efficients et super cœurs

cœurs efficients et super cœurs M5 Pro et M5 Max : cœurs de performance et super cœurs

Les super cœurs sont en réalité les anciens cœurs de performance rebaptisés pour libérer le terme et accueillir une nouvelle catégorie intermédiaire. Doug Brooks, responsable produit du Mac chez Apple, résume l’intention : le nom de chaque cœur doit exprimer clairement ses « caractéristiques de performance respectives ».

Anand Shimpi, qui travaille sur les technologies matérielles chez Apple, pose les bases : « Le super cœur est le cœur de processeur le plus rapide au monde. Il est optimisé pour la performance monocœur. Le cœur efficient est notre cœur CPU avec la meilleure efficacité énergétique ». Ce dernier affiche une consommation réduite pour les tâches en arrière-plan, sans atteindre les performances monocœur du super cœur.

Le vrai apport architectural des puces M5 Pro et M5 Max réside dans le cœur de performance. Anand Shimpi insiste : « Il s’agit en réalité d’une microarchitecture entièrement sur mesure. Elle se distingue donc significativement à la fois du super cœur et du cœur efficient. De plus, elle parvient à surpasser l’efficacité énergétique du cœur efficient ». Sa vocation est le traitement multithread, ce qui permet selon le responsable d’« obtenir le meilleur des deux mondes ».

Sur la question d’une éventuelle puce M5 Ultra et de la mise en place de cette architecture Fusion, Anand Shimpi n’a pas cédé : « Pour l’instant, nous n’avons annoncé que le M5 Pro et le M5 Max ».