Une vidéo de 15 minutes filmée lors d’une réunion interne à Cupertino le 27 juillet 1999 vient d’être mise en ligne par Akira Nonaka, ingénieur logiciel chez Apple de 1991 à 2000. L’enregistrement, qui n’a jamais été diffusé auparavant, montre Steve Jobs deux ans après son retour à la tête d’une entreprise alors en difficulté, après la présentation de l’iBook G3 lors du plus grand Macworld New York de l’histoire qui avait attiré près de 50 000 participants.

Tout le monde adore l’iBook

Steve Jobs y décrit Apple comme une société qui sort la tête de l’eau et commence à se reconstruire. La gamme à quatre produits est désormais complète : iMac, iBook, Power Mac G3 et PowerBook G3 couvrent les marchés grand public et professionnel pour les Mac de bureau et les Mac portables. Il se montre volontairement absent du marché entreprise, alors dominé par Windows : « Nous n’allons pas lancer un assaut frontal sur l’entreprise […] nous allons vendre aux professionnels créatifs […] reconquérir notre position de leader dans l’éducation […] et revenir en force sur le marché grand public ».

Concernant l’iBook G3, il déclare : « Nous avons présenté notre iBook, tout le monde l’a adoré et le salon a été formidable. C’était le plus grand Macworld de New York jamais organisé, vous pouvez en être vraiment fiers. Tout le monde en raffole, y compris nos concurrents ».

Les autres déclarations de Steve Jobs

La partie la plus éclairante du discours concerne AirPort, le système de réseau sans fil développé avec Lucent. Steve Jobs le présente comme l’aboutissement d’une décennie d’attente : « C’est quelque chose dont les gens rêvent depuis plus de dix ans […] nous avons pu travailler avec Lucent […] pour en faire un produit très abordable […] et réaliser tout le travail logiciel pour que ce soit transparent […] ça fonctionne tout simplement ». L’argument n’est pas technologique : c’est celui de l’intégration verticale. Apple peut tenir cette promesse parce que le groupe contrôle l’ensemble de la chaîne, contrairement à Dell ou Compaq qui dépendent de la coordination entre plusieurs entreprises.

Steve Jobs formule alors ce qui deviendra la philosophie d’Apple durant les 20 années suivantes : « La raison stratégique pour laquelle nous avons cette chance, c’est parce que nous sommes la dernière entreprise dans ce secteur à fabriquer l’ensemble du produit […] nous sommes les derniers dans ce secteur à qui ça tient vraiment à cœur de faire de bons ordinateurs ».

Sur sa propre motivation, Steve Jobs écarte l’interprétation financière : « La raison de mon retour n’avait rien à voir avec le redressement d’Apple […] la raison de mon retour, c’est de rendre Apple à nouveau grande ». Il cite au passage « la meilleure excellence opérationnelle du secteur, même meilleure que Dell ». De son côté, Tim Cook venait de rejoindre Apple un an plus tôt comme vice-président des opérations mondiales.

La vidéo se termine sur une allusion à des produits à venir que Steve Jobs décrit comme « les meilleures choses que j’aie vues de ma vie ». Il fait probablement allusion à Mac OS X et l’iPod, tous deux lancés deux ans plus tard.