Apple s’apprête à mettre en lumière une toute nouvelle génération de développeurs. La firme de Cupertino a confirmé lors de sa longue présentation du programme de la WWDC 2026 que les gagnants du Swift Student Challenge 2026 seront annoncés le 26 mars prochain. Ce rendez-vous annuel, l’un des plus suivis par les étudiants qui codent sur l’écosystème Apple, sera à coup sûr l’occasion de découvrir de nouveaux « petits génies » du code et de la conception d’apps en Swift (langage de programmation créée par Apple, faut-il le rappeler).

Un concours centré sur Swift Playgrounds et Xcode

Les participants au Swift Student Challenge doivent soumettre un projet de programmation original conçu avec Swift Playgrounds ou Xcode. L’édition 2026 a démarré le 6 février, avec une fenêtre de candidatures ouverte jusqu’au 28 février, soit juste avant le début de la phase d’évaluation.

Apple indique que la sélection privilégiera les créations illustrant l’excellence en matière d’innovation, de créativité, d’impact social ou d’inclusivité. Autrement dit, au-delà de la prouesse technique, Apple valorisera aussi la capacité à proposer une idée utile, accessible et évidemment « bien pensée ».

À la clé : une chance d’assister à la WWDC à Apple Park

Tous les lauréats 2026 pourront participer à un tirage au sort donnant accès au Special Event de la WWDC prévu le 8 juin sur le campus d’Apple Park à Cupertino. En parallèle, Apple distinguera des « Distinguished Winners » : les jeunes développeurs des projets les plus remarquables seront invités sur place pour une expérience de trois jours, incluant la keynote et d’autres activités, sans passer par la traditionnelle loterie.

Les étudiants ayant participé au challenge doivent désormais surveiller leur boîte mail : Apple prévoit d’envoyer, dans les prochains jours, une notification précisant le statut de chaque candidature.