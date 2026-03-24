Apple accélère sa stratégie d’indépendance vis-à-vis de Qualcomm. Après un premier modem maison C1 jugé déjà solide sur l’iPhone 16e, la marque à la pomme équipe désormais l’iPhone Air puis l’iPhone 17e d’un successeur encore plus ambitieux : le C1X. Officiellement, Apple évoque un modem « jusqu’à deux fois plus rapide ». Dans la pratique, des mesures issues de Speedtest (Ookla) montrent surtout un net bond en conditions réelles, en particulier sur les réseaux 5G les plus avancés.

Des gains sensibles en download, y compris en France

Lorsque la couverture est favorable, le C1X afficherait des débits descendants supérieurs de 30 à 40 % par rapport au C1 dans la quasi-totalité des marchés développés. Les débits montants progressent eux aussi de façon régulière, signe d’une base radio plus robuste. Ookla note également que le C1X se comporte particulièrement bien sur les réseaux 5G les plus aboutis, avec des résultats jugés convaincants en France.

Face au Qualcomm X80 : peu de différence au quotidien, sauf en upload

Sur le papier, le C1X resterait légèrement derrière le Qualcomm X80 présent sur les iPhone 17 et 17 Pro, mais dans les usages réels l’écart serait souvent faible (en download), au point que la majorité des utilisateurs ne percevrait pas de différences. En revanche, Qualcomm conserverait un avantage en upload, avec des performances pouvant grimper jusqu’à +32 % selon les opérateurs et les zones géographiques.

Autre signal fort : l’iPhone Air ferait mieux que l’iPhone 17 Pro Max en latence sur 19 des 22 marchés étudiés. Avec une consommation énergétique annoncée plus basse, le C1X devient un atout clé pour un smartphone aussi fin. De quoi faire dire à Ookla qu’à terme, un MacBook connecté en permanence en 5G, moins dépendant du Wi-Fi, pourrait enfin devenir crédible dans l’écosystème Apple.