Apple TV annonce aujourd’hui avoir renouvelé sa série For All Mankind pour une saison 6. Mais il y a une particularité : ce sera l’ultime saison. L’annonce intervient quelques jours à peine avant le début de la cinquième saison sur le service de streaming.

For All Mankind se terminera avec la saison 6

« Avoir pu explorer l’univers de For All Mankind au fil de six saisons a été un immense privilège et nous sommes ravis d’avoir l’occasion de conclure cette histoire comme nous l’avons toujours souhaité », ont déclaré Matt Wolpert et Ben Nedivi, les créateurs de la série avec Ronald D. Moore. « Nous sommes extrêmement fiers de ce que cette série est devenue et nous remercions Apple TV et Sony Pictures Television de nous avoir aidés à la mener jusqu’à son dernier chapitre ».

« Depuis son lancement en 2019, où elle figurait parmi les premières productions Apple Originals sur Apple TV, For All Mankind est restée une série de science-fiction innovante et épique qui a captivé les fans saison après saison », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV. « Comptant parmi les séries les plus durables et les plus acclamées d’Apple TV, elle a su séduire à maintes reprises grâce au talent artistique extraordinaire des scénaristes visionnaires Ron, Matt et Ben, ainsi qu’à nos partenaires chez Sony, et nous sommes impatients que le public découvre comment cette histoire se termine de manière palpitante lors du lancement de la dernière saison l’année prochaine ».

La sortie se fera donc en 2027, mais il n’y a pas plus d’informations à ce sujet pour le moment.

Dans la saison 5 qui débutera le 27 mars, cette série qui couvre plusieurs générations reprend son cours dans les années 2010, plusieurs années après le vol de l’astéroïde Goldilocks. Happy Valley est devenue une colonie florissante comptant des milliers d’habitants et sert de base à de nouvelles missions qui nous mèneront encore plus loin dans le système solaire. Mais alors que les nations terrestres exigent désormais que l’ordre public soit rétabli sur la planète rouge, les tensions ne cessent de s’intensifier entre les habitants de Mars et leur ancienne planète d’origine.