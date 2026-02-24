Apple TV a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 5 de sa série For All Mankind. Elle débutera le 27 mars sur le service de streaming.

Un trailer pour la saison 5 de For All Mankind

La saison 5 de For All Mankind reprend quelques années après le vol de l’astéroïde Goldilocks. Happy Valley est devenue une colonie florissante comptant des milliers d’habitants et servant de base à de nouvelles missions encore plus loin dans le système solaire. Mais alors que les nations terrestres exigent désormais l’application de la loi et de l’ordre sur la planète rouge, les tensions continuent de monter entre les habitants de Mars et leur ancienne patrie.

Le casting de la saison 5 comprend Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña et Wrenn Schmidt, ainsi que les nouveaux acteurs et actrices récurrents de la série, à savoir Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz et Ines Asserson.

Apple TV fait savoir que la saison 5 de For All Mankind débutera le 27 mars avec le premier épisode à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. La nouvelle saison comprend 10 épisodes au total, avec le dernier qui sera diffusé le 29 mai.

Les quatre premières saisons sont disponibles dès maintenant en streaming sur Apple TV.