Un mois avant la sortie sur la plateforme de streaming, Apple TV+ diffuse la bande-annonce de la saison 2 de la série Pachinko.

Pachinko est une histoire d’amour et de survie à travers quatre générations, racontée à travers les yeux de la matriarche Sunja. Dans la deuxième saison, des histoires parallèles se déroulent à Osaka en 1945, où Sunja est obligée de prendre des décisions dangereuses pour la survie de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, et à Tokyo en 1989, où Solomon explore de nouveaux et humbles débuts.

La série raconte les espoirs et les rêves d’une famille d’immigrants coréens sur quatre générations alors qu’ils quittent leur pays dans une quête indomptable de survie et d’épanouissement. Débutant en Corée du Sud au début des années 1900, l’histoire est racontée à travers les yeux d’une matriarche, Sunja, qui triomphe contre toute attente.

La bande-annonce présente une toute nouvelle reprise de Viva La Vida de Coldplay par la chanteuse Rosé du groupe de K-pop Blackpink. En plus d’être l’hymne de la bande-annonce de la série, la reprise de Rosé figure dans le dernier épisode de la deuxième saison.

La saison 2 de Pachinko sur Apple TV+ comprendra huit épisodes et débutera le 23 août. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. La saison se terminera le 11 octobre.