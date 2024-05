Pachinko va être de retour sur Apple TV+ avec une saison 2 et celle-ci débutera le 23 août sur la plateforme de streaming. Il y aura huit épisodes d’une heure.

Dans le détail, Apple TV+ proposera le premier épisode de la saison 2 de Pachinko le 23 août. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 11 octobre.

Pachinko raconte une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de perte, de triomphe et de reconnaissance. La nouvelle saison poursuivra cette histoire qui traverse les générations et est racontée en trois langues — coréen, japonais et anglais.

Voici un teaser pour la nouvelle saison :

Et quelques images :

First look at ‘PACHINKO’ season 2. Premiering on August 23 on Apple TV+. pic.twitter.com/rSUxhiAeum — Film Updates (@FilmUpdates) May 30, 2024

La série raconte les espoirs et les rêves d’une famille d’immigrants coréens sur quatre générations alors qu’ils quittent leur pays dans une quête indomptable de survie et d’épanouissement. Débutant en Corée du Sud au début des années 1900, l’histoire est racontée à travers les yeux d’une matriarche, Sunja, qui triomphe contre toute attente.

Apple reste encore un peu vague sur le contenu précis que l’on retrouvera avec la saison 2. Le casting comprendra Lee Minho, Yuh-Jung Youn, Minha Kim, Anna Sawai, Jin Ha, Eunchae Jung, Soji Arai et Sungkyu Kim.