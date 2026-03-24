Apple annonce Apple Business, une nouvelle plateforme gratuite tout-en-un pensée pour aider les entreprises à gérer leurs appareils, équiper leurs équipes, structurer leur communication et gagner en visibilité auprès des clients. Disponible à partir du mardi 14 avril dans plus de 200 pays et régions, le service vise aussi bien l’usage quotidien que la croissance et la sécurité.

Le cœur du lancement tient dans le regroupement de plusieurs briques jusque-là dispersées. Apple Business intègre la gestion des appareils, des outils de communication professionnelle avec nom de domaine personnalisé, des fonctions de distributions d’applications et des leviers de présence dans les services Apple, avec en plus l’arrivée de publicités dans l’application Plans (d’abord aux États-Unis et au Canada cet été).

Une plateforme pour la gestion des appareils

Apple Business intègre nativement un système de gestion des appareils mobiles (MDM) pour piloter les appareils Apple d’une entreprise depuis une seule interface. Apple met aussi en avant Blueprints, des modèles de configuration permettant de préparer rapidement des appareils avec les bons réglages, les bonnes applications et un déploiement sans manipulation pour les employés.

La plateforme reprend aussi des fonctions auparavant proposées dans Apple Business Essentials aux États-Unis, avec des options de stockage iCloud renforcé et d’assistance via AppleCare+ for Business. Une application compagnon Apple Business permettra aux salariés d’installer des applications de travail, de consulter les coordonnées de collègues et de demander de l’aide en déplacement.

Apple élargit en parallèle la disponibilité d’Apple Business Manager à plus de 200 pays et régions et ajoute plusieurs fonctions d’administration :

Comptes Apple gérés : séparation cryptographique entre données professionnelles et données personnelles sur les appareils ; création automatisée des comptes pour les nouveaux employés via des fournisseurs d’identité comme Google Workspace, Microsoft Entra ID et d’autres.

séparation cryptographique entre données professionnelles et données personnelles sur les appareils ; création automatisée des comptes pour les nouveaux employés via des fournisseurs d’identité comme Google Workspace, Microsoft Entra ID et d’autres. Gestion des employés : création de groupes d’utilisateurs par fonction ou par équipe pour attribuer applications et rôles ; possibilité de créer aussi des rôles personnalisés.

création de groupes d’utilisateurs par fonction ou par équipe pour attribuer applications et rôles ; possibilité de créer aussi des rôles personnalisés. Distribution d’applications : acquisition et distribution d’applications aux employés et aux équipes via l’App Store.

acquisition et distribution d’applications aux employés et aux équipes via l’App Store. API Admin : accès API aux données liées aux appareils, aux utilisateurs, aux journaux d’audit et au service MDM pour simplifier les déploiements à grande échelle.

Communication interne et présence client dans le même service

Apple Business ajoute des services intégrés d’e-mail, de calendrier et d’annuaire pour donner aux entreprises une identité professionnelle dès leur lancement. Les sociétés pourront utiliser leur propre nom de domaine ou en acheter un via Apple Business avec des fonctions comme la délégation de calendrier et un annuaire interne facilitant les échanges entre équipes et groupes d’utilisateurs.

Apple regroupe aussi dans Apple Business les outils de marque et de localisation auparavant logés dans Apple Business Connect. L’objectif est de permettre aux entreprises de contrôler à la fois leur fonctionnement interne et la manière dont elles apparaissent dans les services Apple. On retrouve :

Profils des marques : gestion cohérente du nom de marque, du logo et des informations clés dans Plans, Cartes (Wallet) et d’autres applications et fonctions Apple.

gestion cohérente du nom de marque, du logo et des informations clés dans Plans, Cartes (Wallet) et d’autres applications et fonctions Apple. Marque-places raffinés : personnalisation des fiches établissement avec photos, horaires, informations détaillées et autres éléments affichés dans Plans, Safari, Spotlight et plus.

personnalisation des fiches établissement avec photos, horaires, informations détaillées et autres éléments affichés dans Plans, Safari, Spotlight et plus. Vitrines et actions personnalisées : mise en avant d’offres, promotions, nouveautés ou sélections saisonnières sur les fiches dans Plans ; ajout d’actions personnalisées comme commander ou réserver pour rediriger vers un site ou une application.

mise en avant d’offres, promotions, nouveautés ou sélections saisonnières sur les fiches dans Plans ; ajout d’actions personnalisées comme commander ou réserver pour rediriger vers un site ou une application. Informations sur la localisation : accès à des données sur la manière dont les clients découvrent et utilisent les fiches dans Plans, notamment les recherches, affichages et clics sur les actions.

accès à des données sur la manière dont les clients découvrent et utilisent les fiches dans Plans, notamment les recherches, affichages et clics sur les actions. Communication de marque : affichage renforcé de la marque dans Mail et iCloud Mail ; présence visuelle aussi dans le suivi de commande de l’application Cartes (Wallet).

affichage renforcé de la marque dans Mail et iCloud Mail ; présence visuelle aussi dans le suivi de commande de l’application Cartes (Wallet). Tap to Pay sur iPhone : affichage du nom et du logo de la marque sur l’écran de paiement lors de l’acceptation des paiements directement sur iPhone.

L’ensemble dessine une évolution de la stratégie d’Apple auprès des entreprises. Plutôt que de vendre seulement des appareils et quelques logiciel séparés, Apple cherche désormais à proposer une couche unifiée qui couvre l’administration, la collaboration, la distribution d’applications, la relation client et la visibilité commerciale.