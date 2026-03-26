Une nouvelle application sociale arrive sur Apple Vision Pro avec une promesse atypique : provoquer de vraies rencontres sans passer par un monde virtuel, mais via de courtes conversations vidéo centrées sur les avatars Persona d’Apple. Baptisée AuraTap, cette nouvelle plateforme de discussion doit être lancée sur l’App Store demain 27 mars (les précommandes sont déjà ouvertes).

Des appels express, prolongés seulement si le courant passe

Le principe d’AuraTap tranche avec les réseaux XR classiques. Ici, pas de salon 3D ni d’activités partagées : l’app propose des appels en tête-à-tête entre utilisateurs de Vision Pro, en s’appuyant sur le système Persona et son suivi du regard et de la bouche. Les échanges démarrent sur un format « speed » de deux minutes. Si les deux participants souhaitent continuer — décision prise séparément — la limite saute et la discussion se poursuit naturellement.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Un « match » basé sur le consentement

La mise en relation repose sur un double accord : chacun signale son intérêt en touchant le profil de l’autre. Si les deux gestes se répondent, la conversation démarre. L’objectif affiché est de réduire les sollicitations non désirées et remettre une part de contrôle dans l’expérience sociale. L4avantage ici est que les Personas, très réalistes, offrent une présence plus « humaine » qu’un avatar stylisé mal modélisé, tout en gardant une distance rassurante face à des inconnus. Le scan du visage nécessaire à leur création complique aussi toute forme d’usurpation d’identité.

Le défi du nombre d’utilisateurs

AuraTap a été fondée par l’entrepreneur XR Artur Sychov, et son design est signé Phil Traut. Reste le défi du volume : sans suffisamment d’utilisateurs connectés au même moment, l’effet réseau pourrait vite s’essouffler. Si AuraTap trouve son public, l’app pourrait devenir un terrain d’expérimentation et de sociabilité intéressant sur Vision Pro, là où les réseaux sociaux classiques peinent à renouveler leurs codes.