La saison 5 de For All Mankind débute aujourd’hui sur Apple TV. La série de science-fiction uchronique poursuit son rythme de diffusion hebdomadaire, avec un nouvel épisode chaque mercredi. Cette salve marque aussi l’entrée de la série dans sa dernière ligne droite : une sixième saison, qui sera aussi la dernière, est déjà en production.

Un saut dans les années 2010, avec une colonie martienne à grande échelle

Comme à chaque nouveau chapitre, la série opère un bond temporel. Après avoir réécrit l’histoire en imaginant l’URSS devançant les États-Unis sur la Lune, For All Mankind installe désormais son intrigue dans les années 2010. Mars n’est plus un simple avant-poste : une base permanente y soutient une population de plusieurs milliers de personnes, avec une organisation qui ressemble de plus en plus à celle d’une ville lointaine.

Qui gouverne Mars ? La question devient explosive

Cette montée en puissance attire logiquement les convoitises sur Terre. Les gouvernements veulent peser davantage sur la gestion de la base, au moment où un décès inattendu fait éclater un débat brûlant : quelles règles de droit et de maintien de l’ordre doivent s’appliquer sur la planète rouge ?

Un casting familier

Joel Kinnaman reprend le rôle d’Ed Baldwin, désormais octogénaire à l’écran, tandis que Margo (Wrenn Schmidt), Miles (Toby Kebbell) et Kelly Baldwin (Cynthy Wu) occupent une place centrale. Dix épisodes sont au programme, et Apple promet son lot de revirements dramatiques et autres twists.

For All Mankind c’est désormais une franchise, et comme toute franchise elle a droit à son spin off : Star City – qui prend le point de vue Russe – débutera le 29 mai, le même jour que le final de cette saison 5, comme un passage de relais entre deux visions de la course à l’espace.