C’est le grand retour d’une rumeur qui ne date pas d’aujourd’hui : si l’on en croit plusieurs informations concordantes venues de la filière des écrans, Apple travaillerait sur un iMac équipé d’une dalle OLED, avec cette fois un lancement envisagé en 2029 ou 2030. Ce calendrier certes lointain (et encore incertain) a au moins le mérite de montrer qu’Apple semble vouloir donner un grand coup de neuf à sa gamme desktop tout-en-un, avec une qualité d’image supérieure et une montée en gamme technologique comparable à celle déjà amorcée sur d’autres catégories de produits (MacBook Pro, IPad notamment).

Apple aurait déjà sollicité Samsung Display et LG Display

D’après les informations originaires d’Asie, Apple aurait demandé à plusieurs fournisseurs, dont Samsung Display et LG Display, de produire des échantillons OLED destinés à un futur iMac. Cette phase de contact ne signifie pas qu’un modèle est imminent, mais elle montre que le projet ne relève plus seulement d’une spéculation théorique. Il s’agirait désormais d’évaluer des panneaux OLED conçus à partir d’outils compatibles avec une future production de masse, ce qui place ce dossier à un niveau d’étude bien plus concret.

Samsung Display semblerait en position de répondre plus vite que son concurrent. Le groupe sud-coréen serait en mesure de proposer des dalles à haute densité de pixels adaptées à un usage informatique, là où LG Display avancerait avec un calendrier plus prudent. Cette différence de rythme pourrait peser lourd dans les arbitrages d’Apple, qui cherche généralement à sécuriser à la fois ses standards de qualité visuelle, de gros volumes et un taux de rendement important à la production avant d’adopter une nouvelle technologie à grande échelle.

QD-OLED contre W-OLED

En coulisses, ce projet d’iMac OLED met en scène la rivalité entre deux approches. Samsung miserait sur le QD-OLED, une technologie réputée pour ses performances en luminosité et en restitution des couleurs tandis que LG Display de son côté s’appuierait sur le W-OLED tout en travaillant à de nouvelles évolutions destinées à combler son retard sur certains critères clés, notamment la brillance perçue et l’efficacité lumineuse.

La question de la luminosité sera décisive pour un iMac

Sur un ordinateur de bureau, la luminosité et la lisibilité en environnement éclairé comptent autant que le contraste ou la profondeur des noirs. C’est précisément sur ce terrain que Samsung semble vouloir marquer des points. Le fabricant a récemment dévoilé QuantumBlack, un traitement pensé pour réduire les reflets et améliorer la durabilité des dalles QD-OLED pour moniteurs informatiques. Cette annonce ne vise pas directement l’iMac, mais il serait étonnant qu’Apple ne bénéficie pas des composants les plus avancés du marché.

Un iMac OLED encore lointain, mais stratégique pour Apple

Le calendrier avancé, autour de 2029/2030, montre qu’Apple ne semble pas vouloir précipiter la transition. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs : coût de production, risques d’anomalies (marquage), exigences de luminosité, endurance sur de longues sessions, etc. Apple a de nombreuses cases à cocher avant une validation du projet : la firme de Cupertino privilégie souvent une adoption tardive mais très maîtrisée de certains composants.