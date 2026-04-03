Vrais voisins, faux amis est de retour sur Apple TV ! Après une première saison très réussie et portée par un Jon Hamm des grands jours, la série de Jonathan Tropper revient donc aujourd’hui pour une saison saison 2 que l’on espère encore plus accomplie. que la précédente.

Le retour d’un anti-héros taillé pour le thriller social

Andrew Cooper (Jon Hamm), surnommé Coop, poursuit sa dérive dans un univers de richesse, de faux-semblants et de secrets plus ou moins bien gardés. Ancien financier déchu, récemment divorcé, Cop assume désormais son nouveau métier de voleur au cœur d’un quartier huppé où l’apparence sociale compte autant voire plus que l’argent. Dans la saison 2, Cop semble s’enfoncer toujours plus loin dans cette double vie, avec toujours le même risque que sa double identité ne soit découverte par cette communauté de riches toxiques.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La mécanique de la série repose sur ce contraste, soit des banlieues privilégiées à l’esthétique impeccable, derrière lesquelles se cache un tissu de mensonges, de frustrations et de violences diffuses. C’est cette collision entre l’élégance de façade et la noirceur intime qui donne à Vrais voisins, faux amis une identité singulière dans le catalogue Apple TV.

James Marsden rejoint une distribution déjà solide

Cette nouvelle saison accueille James Marsden dans un rôle appelé à perturber l’équilibre déjà fragile du voisinage. Son arrivée promet de redistribuer les rapports de force dans un récit qui fonctionne avant tout sur les dynamiques de pouvoir. Autour de Jon Hamm on retrouve également Amanda Peet et Olivia Munn dans son meilleur rôle à l’écran.

Le premier épisode de Vrais voisins, faux amis est immédiatement disponible sur Apple TV.