Caviar ne vend pas seulement un iPhone 17 Pro personnalisé. Le studio russe de personnalisation a créé un objet de collection autour du récit d’Apple, avec un modèle JOBS qui intègre un minuscule fragment de col roulé porté par Steve Jobs et pousse l’iPhone 17 Pro sur le terrain du luxe mémoriel.

Une partie du col roulé de Steve Jobs sur l’iPhone 17 Pro

L’opération vise les collectionneurs plus que les amateurs de fiche technique. Caviar décline cette édition sur mes iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, avec un prix d’entrée fixé à 8 640 euros.

Au centre du produit, la marque met en scène un morceau d’histoire présenté comme authentifié. Le logo Apple au dos accueille un petit insert carré décrit comme un fragment du col roulé porté par Steve Jobs lors de la présentation de l’ordinateur NeXT, accompagné d’un certificat.

Le design cherche clairement à relier le produit à l’imaginaire des débuts de l’iPhone. D’après les visuels du site, Caviar associe un panneau noir à un châssis en titane argenté avec une finition PVD pour réinterpréter l’esthétique du premier iPhone 2G dans une version haut de gamme.

La référence à Steve Jobs ne s’arrête pas à ce fragment de tissu. Le panneau noir intègre aussi une reproduction de sa signature, ce qui fait de l’appareil moins un smartphone relooké qu’un objet pensé comme pièce de vitrine.

Caviar limite la série à neuf exemplaires. La marque présente ce chiffre comme un hommage à la date du 9 janvier 2007, à savoir la date de présentation du tout premier iPhone par Steve Jobs.

Cette rareté sert directement le positionnement commercial. À date, l’entreprise affirme qu’il ne reste déjà plus que deux modèles disponibles.

L’expérience de possession se prolonge enfin dans les détails de présentation. Les neuf exemplaires ont le droit à un fond d’écran exclusif et sont livrées dans un coffret premium qui contient aussi une « clé signature Caviar ».