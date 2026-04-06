La NASA a partagé trois photos capturées par un iPhone 17 Pro Max lors de la mission lunaire Artemis II, montrant la Terre et une partie de l’équipe d’astronautes.

L’iPhone 17 Pro Max prend la Terre en photo

Les images montrent le commandant Reid Wiseman et la spécialiste de mission Christina Koch observant la Terre à travers l’une des fenêtres principales de la capsule Orion. Les données issues de Flickr révèlent que c’est la caméra frontale de l’iPhone 17 Pro Max qui a été utilisée le 2 avril, soit le deuxième jour de la mission. Si des caméras professionnelles comme le Nikon D5, le Nikon Z 9 ou la GoPro HERO4 Black documentent l’aventure, la présence du smartphone d’Apple marque une étape technologique singulière.

L’intégration d’un smartphone grand public n’est pas un hasard. En février, la NASA a annoncé la pleine qualification de l’iPhone pour un usage prolongé en orbite. Chaque membre de l’équipage (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen) dispose d’un iPhone 17 Pro Max pour ses photos et vidéos personnelles.

Direction la Lune avec Artemis II

Cette mission Artemis II constitue une étape historique car elle représente le premier vol habité vers la Lune depuis la mission Apollo 17 en 1972. Ce périple de dix jours autour de la Lune sert de test crucial pour la capsule Orion et le Space Launch System (SLS), conçus pour transporter les astronautes plus loin que jamais. L’équipage entame ce voyage pour valider les systèmes essentiels qui permettront les futurs atterrissages lunaires d’Artemis III et, à terme, les expéditions vers Mars.

L’aventure prend une nouvelle dimension ce lundi, alors que la capsule s’approche de la face cachée de la Lune. À cette occasion, l’Orion atteindra une distance record par rapport à la Terre, dépassant les records établis lors des missions de l’ère Apollo.

Bien que la capsule Orion ne soit pas destinée à se poser sur la Lune, l’équipage profite de ce voyage pour évaluer rigoureusement les capacités de navigation, de communication et de puissance du vaisseau. Les astronautes testeront également manuellement les systèmes de contrôle environnemental et de survie, indispensables pour des missions de longue durée. Après avoir complété son orbite lunaire, l’Orion effectuera un amerrissage dans l’océan Pacifique le 10 avril, clôturant une mission qui symbolise le renouveau de l’exploration spatiale humaine.