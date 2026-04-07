Apple a pris la décision de mettre à jour plusieurs applications iOS tierces sur l’App Store, sans prévenir les développeurs en amont. Pour autant, la nature exacte des changements est un mystère pour ces mises à jour fantômes.

Des mises à jour étonnantes d’Apple

Plusieurs applications ont reçu une mise à jour, dont Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display et VLC. Les notes de version indiquent : « Cette mise à jour d’Apple améliore le fonctionnement de l’app. Elle n’inclut pas de nouvelle fonctionnalité ».

Une question peut naturellement se poser : pourquoi Apple décide-t-il soudainement de mettre à jour des applications tierces sur l’App Store ? Surtout que, comme dit précédemment, les développeurs n’ont pas été prévenus en avance d’une telle décision.

Un développeur a justement réagi sur Reddit :

Apple a inséré ce texte dans mon application et a publié une mise à jour portant le même numéro de version. J’en suis certain car je mets à jour l’application sur mon téléphone dès que je la publie. Imaginez ma surprise quand j’ai vu, un jour plus tard, une autre mise à jour avec les mêmes notes de mise à jour, mais avec ce préfixe ajouté.

Quels sont les changements ? Cela reste un mystère pour le moment. MacRumors dit avoir analysé le code de l’une des applications et n’a rien remarqué de particulier.

Sans communication officielle d’Apple sur le sujet, il est difficile de savoir quel a été l’élément déclencheur qui a justifié de mettre à jour certaines applications iOS tierces.