Des chercheurs d’Apple viennent de publier les détails de SQUIRE, un outil expérimental de prototypage d’interfaces utilisateur piloté par intelligence artificielle. Son objectif est de résoudre les deux défauts majeurs des outils de génération de code actuels, à savoir l’ambiguïté des instructions en langage naturel et les modifications imprévisibles que le modèle apporte au-delà de ce que le développeur a demandé.

SQUIRE repose sur une représentation intermédiaire propriétaire baptisée SquireIR qui modélise l’interface comme un arbre de composants avec des emplacements nommés, pouvant contenir des alternatives ou des espaces réservés non encore définis. Cette structure peut par exemple représenter le même contenu sous forme de liste ou de grille, permettant au développeur de comparer instantanément les deux options sans perdre son travail en cours. À partir de cette représentation, l’outil génère du code HTML, CSS et JavaScript via des Web Components.

Ce qui change fondamentalement par rapport aux outils classiques est que chaque prompt est lié à un composant précis de l’interface et que toute modification garantit que le code hors de la zone ciblée reste strictement intact.

SQUIRE comme une IA copilote

En pratique, un développeur commence par décrire son objectif global et fournit des données d’exemple. SQUIRE génère alors une liste d’alternatives pour chaque « trou » fonctionnel de l’interface en cours de création. Un clic sur une alternative met à jour simultanément l’aperçu rendu en temps réel et le code sous-jacent. Pour des ajustements visuels ciblés, l’outil génère des contrôles éphémères permettant d’appliquer des modifications liées sans devoir refaire un prompt.

Apple fait savoir que SQUIRE fonctionne avec GPT-4o d’OpenAI, bien que l’étude se concentre sur la conception du système plutôt que sur l’architecture du modèle IA.

Les résultats d’une étude menée auprès de 11 développeurs sont nets : les participants ont exploré davantage de pistes qu’ils ne l’auraient fait autrement, se sont sentis à l’aise pour prendre des décisions atypiques (sachant que tout changement restait réversible sans friction) et ont exprimé une forte confiance dans la correspondance entre leurs intentions et les résultats produits. La qualité du code et des visuels générés a également recueilli un taux de satisfaction élevé.

SQUIRE n’est pas disponible publiquement et son usage s’est limité aux 11 participants de l’étude. Son intégration dans une future version de Xcode ou d’autres outils Apple de développement reste une hypothèse naturelle que l’architecture du système rend évidente.