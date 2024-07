Apple Intelligence va être importante pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. Apple invite donc certains développeurs à son siège à Cupertino pour parler de l’IA et résumer ce qui a été annoncé lors de la WWDC 2024.

Sur son site, Apple a annoncé un rendez-vous le 14 août avec les développeurs. On peut y lire :

Rejoignez-nous pour un récapitulatif de certaines des plus grandes annonces de la WWDC 2024. Nous explorerons Apple Intelligence et l’apprentissage automatique, nous vous montrerons comment utiliser Siri et App Intents pour améliorer la manière dont les gens interagissent avec vos applications, et nous plongerons dans les API alimentées par l’apprentissage automatique qui vous permettent d’intégrer des fonctionnalités intelligentes dans vos applications. Nous vous montrerons également comment intégrer directement de grands modèles de langage dans vos propres applications. Présentation en anglais.