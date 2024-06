Apple annonce aujourd’hui que son Apple Developer Academy propose désormais une formation à l’intelligence artificielle avec des technologies et outils dédiés pour les étudiants. Cela concerne aussi bien les étudiants actuels que les personnes déjà diplômées.

Une formation à l’IA dans l’Apple Developer Academy

Le nouveau programme pédagogique sera dispensé à des milliers d’étudiants et d’anciens élèves dans 18 Apple Developer Academies réparties dans six pays : Arabie saoudite, Brésil, Corée du Sud, États-Unis, Indonésie et Italie. L’académie continue de multiplier les opportunités offertes aux développeurs, aux concepteurs et aux entrepreneurs qui souhaitent faire carrière dans le marché des applications iOS et dans d’autres domaines.

À partir de cet automne, chaque étudiant de l’Apple Developer Academy bénéficiera d’un programme sur mesure qui lui apprendra à élaborer, entraîner et déployer des modèles d’apprentissage automatique sur les appareils Apple. Les cours porteront sur les principes fondamentaux des technologies et des frameworks d’IA, sur Core ML et sa capacité à offrir des performances rapides sur les appareils Apple, ainsi que sur la manière d’élaborer et d’entraîner des modèles d’IA de A à Z. Les étudiants suivront un programme pédagogique guidé et réaliseront des projets avec l’aide de centaines de mentors et de plus de 12 000 anciens élèves de l’académie dans le monde entier.

« Chez Apple, nous considérons le code comme un langage universel et nous sommes convaincus qu’il faut fournir aux développeurs, aux créateurs et aux entrepreneurs du monde entier les outils et technologies qui leur permettront de créer des expériences extraordinaires », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente es relations avec les développeurs mondiaux d’Apple. « Avec l’introduction d’un cursus consacré à l’IA et à d’autres nouvelles technologies, nous sommes impatients de voir ce que les élèves réaliseront et partageront avec leurs communautés et le monde entier ».