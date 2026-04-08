Avec la hausse régulière des prix à la pompe et un budget auto de plus en plus sous pression, trouver une station-service moins chère est devenu un réflexe pour de nombreux automobilistes. C’est précisément sur ce terrain que veut se positionner NuttyGo (Gratuit – iPhone/iPad), une application qui permet de repérer les stations autour de soi et de comparer les tarifs avant de prendre la route.

Dans la conjoncture actuelle, quelques centimes de différence par litre suffisent à alourdir sensiblement le coût d’un plein, en particulier pour les conducteurs qui utilisent leur véhicule au quotidien. Plutôt que de s’arrêter à la première station venue, NuttyGo entend aider ses utilisateurs à identifier rapidement les points de ravitaillement les plus intéressants à proximité.

L’application cible avant tout les automobilistes qui souhaitent mieux maîtriser leurs dépenses en carburant. Elle permet de visualiser les stations-service proches, de consulter les prix lorsqu’ils sont renseignés et de choisir plus facilement l’option la plus avantageuse en fonction de son trajet. De quoi rendre cette recherche à la fois plus simple et plus rentable au quotidien.



NuttyGo ne se contente pas d’afficher une carte. L’app intègre aussi plusieurs outils pour affiner les recherches, avec des filtres par type de carburant, une navigation par région et département, ainsi que des fiches détaillées regroupant les informations utiles comme l’adresse, les horaires et les services disponibles sur place.



Une formule Premium est également proposée pour les utilisateurs qui veulent aller plus loin (même si la version gratuite est déjà très complète). Celle-ci débloque notamment les favoris illimités, les recherches sans restriction, les alertes personnalisées sur certaines stations et l’historique des prix carburant par station ou encore la compatibilité Carplay. Des fonctions utiles pour celles et ceux qui suivent de près les évolutions tarifaires afin d’optimiser leurs dépenses.

L’application prend aussi en charge la recharge électrique, avec différentes informations sur les bornes, l’opérateur ou encore la puissance disponible. Mais dans le contexte actuel, son intérêt le plus immédiat reste sa capacité à aider les conducteurs à trouver plus facilement les stations les moins chères autour d’eux.



Avec NuttyGo, l’idée est donc de transformer une contrainte très concrète du quotidien en une démarche plus fluide, plus rapide et potentiellement plus économique. Pour les automobilistes soucieux de ne pas payer leur plein plus cher que nécessaire, l’application peut rapidement trouver sa place sur iPhone. En plus, elle est sans pub !

Télécharger NuttyGo : Carburant & Recharge sur l’App Store