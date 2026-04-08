Apple TV continue de consolider son offre d’excellentes séries britanniques avec le retour de Criminal Record, l’une de ses séries policières les plus solides de ces dernières années. La plateforme d’Apple vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 et confirmé la date de lancement au 22 avril 2026 (suivi d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 10 juin. Si l’on en croit les premières images du trailer, la seconde saison s’annonce encore plus tendue et plus « nerveuse » que la première, ce qui est évidemment un très bonne nouvelle.

Un duo toujours sous tension au cœur d’un Londres sous pression

La série imaginée par Paul Rutman retrouve son duo de choc, soit Peter Capaldi et Cush Jumbo dans les rôles respectifs de Daniel Hegarty et June Lenker, deux policiers que tout oppose mais que les circonstances forcent une fois de plus à collaborer. Cette fois, leur alliance fragile naît du meurtre d’un jeune homme lors d’un rassemblement politique. Ce point de départ fait rapidement basculer l’enquête vers une opération bien plus vaste, liée à une menace terroriste d’extrême droite au cœur de Londres.

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Ce changement d’échelle semble parfaitement cohérent avec l’identité de la série, qui s’est toujours distinguée par son approche du polar comme révélateur des crises sociales et institutionnelles (ce qui est souvent le cas des séries britanniques quand on y pense bien de Peaky Blinders en passant par Skins, Broadchurch, Misfits, etc.) La série ne cherche pas seulement ici à « résoudre un crime », mais s’intéresse aussi à ce que la vérité devient lorsque cette dernière se heurte aux rapports de force, aux angles morts du système et aux fractures de la société contemporaine.

Avec son décor londonien, son duo d’acteurs de premier plan et une intrigue que l’on pressent aussi sophistiquée que tendue, cette deuxième saison devrait donc ravir les amateurs du genre.