Apple TV continue de muscler son offre de séries originales avec Maximum Pleasure Guaranteed, une nouvelle production mêlant humour noir et suspense. Programmée pour le 20 mai 2026, la série s’inscrit dans la stratégie actuelle de la plateforme : proposer des fictions immédiatement identifiables, portées par des têtes d’affiche solides et capables de naviguer entre plusieurs tonalités sans renoncer à une vraie ambition de récit.

Une héroïne ordinaire précipitée dans une mécanique de chantage et de meurtre

Le pitch : « Maximum Pleasure Guaranteed” suit Paula (Tatiana Maslany), une mère récemment divorcée, qui plonge dans un terrier dangereux de chantage, de meurtres et de football jeunesse. Convaincue d’avoir été témoin d’un crime, tout en traversant une bataille pour la garde et une crise d’identité, Paula commence sa propre enquête, qui pourrait révéler une conspiration plus vaste tout en détenant les clés pour reconstruire sa famille et retrouver son identité. »

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Le scénario part donc du point de départ presque banal d’une mère en plein chaos personnel pour ouvrir progressivement sur une conspiration aux ramifications beaucoup plus vaste. Voilà qui a le mérite d’être original, et qui donne en sus l’occasion d’une interprétation intense pour l’excellente Tatiana Maslany.

Apple TV mise sur un casting solide

Aux côtés de Tatiana Maslany, la série réunit notamment Jake Johnson, Jessy Hodges et Jon Michael Hill. La série proposera dix épisodes au toal, avec un lancement en deux épisodes dès le 20 mai puis une diffusion hebdomadaire jusqu’au 15 juillet. La création et le pilotage de la série reviennent au showrunner David J. Rosen, un habitué du genre thriller, à qui l’on doit déjà le très bon Sugar sur Apple TV.