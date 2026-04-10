C’est vendredi, et c’est jour de nouveauté sur Apple TV. Ce 10 avril c’est donc au tour du film Chantage de faire ses grands débuts sur le service d’Apple , une comédie noire réalisée par Jonah Hill dont l’acteur vedette n’est autre que John Wick… pardon, Keanu Reeves.

Keanu Reeves au cœur d’un thriller sous tension

Dans Chantage, Keanu Reeves incarne un personnage confronté à une situation extrême. Le pitch : « Chantage est une comédie noire centrée sur Reef Hawk (Reeves), une star d’Hollywood adorée, qui doit plonger au plus profond de ses démons intérieurs après avoir été victime d’une extorsion liée à une vidéo mystérieuse, menaçant de détruire son image et sa carrière. Avec le soutien de ses amis de longue date Kyle (Diaz) et Xander (Bomer), ainsi que de son avocat de crise Ira (Hill), Reef se lance dans un voyage introspectif pour se réconcilier avec quiconque qu’il aurait pu blesser, dans l’espoir d’identifier le chantage. Co-scénariste et réalisateur, Hill apporte une perspective unique à ce voyage fou mais spirituellement purificateur, nostalgique et éclairant, où affronter son passé pourrait être sa seule chance de sauver son avenir. »

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Chantage réunit un casting 5 étoiles. Outre Keanu Reeves en tête d’affiche, on retrouve aussiCameron Diaz, Matt Bomer et Jonah Hill lui-même. Plus surprenante reste sans doute la présence au casting de Martin Scorsese, le réalisateur américain faisant une nouvelle incursion à l’écran dans une production estampillée Apple (le génial réalisateur de Taxi Driver a déjà fait une apparition dans la série satirique The Studio).

Apple TV poursuit sa montée en gamme

Avec Chantage, Apple TV continue d’élargir son portefeuille de contenus premium, avec des grands noms devant et derrière la caméra. La plateforme investit massivement dans des contenus originaux et surtout qualitatifs capables de rivaliser avec les grands acteurs du streaming mondial, une stratégie haut de gamme assumée mais qui peine encore à connaitre un succès massif.

Chantage est immédiatement disponible sur Apple TV.