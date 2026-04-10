À l’heure où Apple célèbre son cinquantième anniversaire, une question revient avec insistance : comment une entreprise née en 1976 a-t-elle pu traverser autant de ruptures technologiques, de crises internes et de mutations industrielles sans disparaître ? À l’échelle des grandes sociétés cotées, une telle longévité tient presque de l’exception statistique.

Une longévité qui est une anomalie dans l’histoire des grandes entreprises

Les études sur la durée de vie des entreprises montrent depuis plusieurs années que les grandes sociétés ne sont pas faites pour durer indéfiniment. La plupart sortent d’ailleurs rapidement des grands classements, soit par déclin, soit par fusion, rachat ou disparition pure et simple. Dans ce contexte, Apple apparaît comme un cas rare : l’entreprise est non seulement toujours en activité, mais elle reste aussi l’un des groupes les plus puissants au monde, un demi-siècle après sa création. Ainsi que le précise Asymco, « Sur environ 2 500 entreprises ayant figuré dans l’indice Fortune 500 depuis 1955, seules 50 y sont encore aujourd’hui. Cela représente un taux de survie de seulement 2 %. À titre de comparaison, environ 87 % des personnes nées dans le monde entre 1955 et 2026 sont encore en vie aujourd’hui »

Plus marquant encore, si l’on prend en compte la liste de toutes les entreprises qui ont rejoint le classement Fortune 500 en 1976 (année de naissance d’Apple), Apple est le SEUL membre de cette liste à être encore debout aujourd’hui. Ce parcours est d’autant plus remarquable que la firme de Cupertino a connu au moins trois vies. La première, celle de l’ère pionnière, reposait sur l’intuition et l’énergie d’une équipe fondatrice hors norme, la seconde qui fait suite au départ de Jobs et qui emmené Apple au bord de la faillite, et la troisième qui commence véritablement à la fin des années 1990, avec le retour de Steve Jobs à la tête de la société, un retour suivi d’une refonte profonde du modèle de l’entreprise.

Trois Apple, une même capacité à se réinventer

Ce qui distingue Apple, ce n’est pas seulement l’innovation, mais sa capacité à redéfinir ses priorités au bon moment. La société a changé de ressources, de méthodes et de centres de gravité : de l’Apple II au Mac, du Mac à l’iPod, puis de l’iPhone aux services, jusqu’aux puces maison et à l’intelligence artificielle embarquée. À chaque étape, la seconde capitalisation boursière mondiale a su se reconstruire plutôt que de défendre son passé.

La vraie force d’Apple réside peut-être là : survivre non pas en restant identique, mais en acceptant de devenir « autre » sans perdre son identité. Pour une entreprise technologique, c’est sans doute la forme la plus rare de résilience.