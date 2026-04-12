Le retour sur Terre de l’équipage d’Artemis II marque la fin d’un périple sans précédent autour de la face cachée de la Lune. Pour Apple, ce fut l’occasion de mettre en avant l’iPhone 17 Pro Max et la qualité des photos, puisque le smartphone a été dans l’espace.

Tim Cook, patron d’Apple, et Greg Joswiak, vice-président responsable du marketing, ont publié un message sur X (ex-Twitter) pour féliciter les astronautes d’Artemis II. « Félicitations à Artemis II pour cette mission réussie ! Vous avez magnifiquement capturé les merveilles de l’espace et de notre planète, portant la photographie de l’iPhone vers de nouveaux sommets, et nous vous sommes reconnaissants d’avoir partagé cela avec le monde. Votre travail continue de nous inspirer à penser différemment. Bon retour parmi nous ! » a écrit Tim Cook.

Congratulations to Artemis II on a successful mission! You captured the wonders of space and our planet beautifully, taking iPhone photography to new heights, and we’re grateful you shared it with the world. Your work continues to inspire us all to think different. Welcome home! — Tim Cook (@tim_cook) April 11, 2026

De son côté, Greg Joswiak a exprimé sa fierté face à cette prouesse technologique : « Bon retour à l’équipage d’Artemis II ! Nous sommes honorés que les astronautes de la NASA aient emporté l’iPhone avec eux dans l’espace. C’est un petit pas pour l’iPhone, mais un bond de géant pour les selfies spatiaux ». Cette dernière phrase est un clin d’œil à ce qu’a déclaré Neil Armstrong lors qu’il a été sur la Lune en 1969 : « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité ».

L’iPhone 17 Pro Max dans l’espace

Cette présence de l’iPhone 17 Pro Max dans l’espace ne doit rien au hasard. En février, la NASA a annoncé que l’iPhone avait pleinement passé les tests pour un usage prolongé en orbite. Chaque membre de l’équipage, au nombre de quatre à bord du vaisseau Orion, disposait ainsi d’un exemplaire pour ses souvenirs personnels.

Les images publiées témoignent de cette performance. Le 2 avril, soit le deuxième jour de la mission, le commandant Reid Wiseman et la spécialiste de mission Christina Koch ont utilisé la caméra frontale de l’iPhone 17 Pro Max pour capturer la Terre à travers l’un des hublots principaux. Si ces clichés au smartphone impressionnent, l’équipement de la mission comprenait également d’autres outils comme les Nikon D5, Nikon Z 9 ou encore la caméra GoPro HERO4 Black.

Voici les clichés pris avec l’iPhone 17 Pro Max.

La mission Artemis II représente un tournant historique, étant la première mission habitée vers la Lune depuis 1972. En atteignant la face cachée de la Lune en début de semaine, l’équipage a établi un nouveau record de distance parcourue par l’Homme loin de la Terre. Bien que l’Orion ne possède pas de capacités pour atterrir sur la Lune et qu’il s’agisse uniquement d’un survol, l’exploit reste important. Pour atterrir sur la Lune, il faudra attendre la mission Artemis IV qui aura lieu au début 2028.