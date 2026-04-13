Halfbrick relance la franchise Jetpack Joyride sous une forme aussi inattendue que finalement parfaitement calibrée pour le mobile. Avec Jetpack Joyride Racing (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le studio australien délaisse la formule du runner/shooter pour proposer un jeu de course en multijoueur temps réel, jouable jusqu’à six participants. Disponible gratuitement sur iPhone, ce nouveau spin-off cherche clairement à moderniser la franchise sans trahir son identité, en misant sur des parties rapides, un gameplay hyper intuitif et une dimension communautaire bien plus marquée qu’auparavant.

Une adaptation en jeu de course pensée pour le mobile

Le cœur du jeu repose sur des affrontements courts et nerveux, où les joueurs s’affrontent sur plusieurs circuits avec des mécaniques de drift, de boost et de récupération d’objets. Halfbrick conserve la facilité de prise en main qui a fait le succès de ses jeux, mais introduit suffisamment d’éléments tactiques pour donner au titre une vraie marge de progression. Certaines zones du circuit modifient à la volée la manière de jouer, en ralentissant les véhicules, en coupant temporairement leur moteur ou au contraire en les accélérant.

Le studio met aussi en avant plusieurs figures connues de la série, comme Barry Steakfries, tout en jouant sur la variété des environnements et des styles de course pour assurer une certaine rejouabilité.

Un free-to-play sans publicité, mais avec Halfbrick+ en arrière-plan

Jetpack Joyride Racing peut être téléchargé gratuitement et ne contient pas de publicité, un choix suffisamment rare pour être souligné dans l’univers mobile actuel. En revanche, Halfbrick continue de structurer son modèle autour de son offre Halfbrick+, qui permet d’accéder à d’autres jeux, à des bonus exclusifs et à une progression plus rapide.

Le multijoueur devient le vrai moteur de la relance

Le jeu propose non seulement des courses compétitives en ligne, mais aussi un mode festif pensé pour jouer avec ses amis. Cette orientation confirme que Halfbrick ne cherche plus seulement à faire revivre une marque appréciée : le studio tente d’en faire une plateforme de jeu plus sociale et mieux adaptée aux usages actuels. Reste désormais à voir si cette conversion du runner culte en jeu de course multijoueur saura s’installer dans la durée.