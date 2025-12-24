Electronic Arts a récemment annoncé que son jeu de courses Real Racing 3 pour iPhone et iPad n’est plus disponible sur l’App Store. C’est également une réalité du côté d’Android avec un retrait sur le Google Play Store.

C’est la fin pour Real Racing 3 sur iPhone et iPad

Dans un message, Electronic Arts a indiqué :

Ces 12 dernières années ont été un parcours remarquable avec vous tous sur Real Racing 3. Malheureusement, nous avons décidé de nous retirer de la course. Nous avons pris la décision difficile de mettre fin à Real Racing 3. Le jeu sera retiré de l’App Store et de Google Play le 18 décembre 2025, mais restera jouable jusqu’au 19 mars 2026. En guise de remerciement, l’annonce faite aujourd’hui dans le jeu sera suivie d’une offre de 1 000 pièces d’or, d’une Audi S1 e-tron quattro et d’une Rimac Nevera 2023 à tous nos joueurs.

📣 Important Announcement: Dear Racers, The last twelve years have been a remarkable journey with all of you on Real Racing 3. Unfortunately, we've decided to retire from the race now. We’ve made the difficult decision to sunset Real Racing 3. The game will be delisted… pic.twitter.com/b3dMmGmGF8 — Real Racing 3 (@realracing) December 18, 2025

Depuis le 18 décembre, Real Racing 3 a quitté l’App Store et les achats intégrés sont désactivés. Les joueurs ne peuvent plus acheter de packs ou dépenser de l’argent réel.

Electronic Arts précise que tous les achats effectués cavant le 18 décembre 2025 resteront utilisables jusqu’au 19 mars 2026. Passé ce délai, il ne sera plus possible de jouer à Real Racing 3 et les devises non utilisées expireront.

Pour rappel, Real Racing 3 a fait ses débuts sur iPhone et iPad en 2013. Il s’agissait d’un jeu de courses gratuit, comprenant des achats intégrés optionnels. Il a connu un certain succès à sa sortie. Mais EA décide maintenant d’y mettre un terme.